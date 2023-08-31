Ранок у великому місті смотреть онлайн 91 выпуск от 31.08.2023

Випуск 91 | 31.08.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 91 от 31.08.2023! Детский сад для взрослых и гонки динозавров, очередные новости с болот или другими словами, «как работает карма» в новом выпуске утреннего шоу!

Уже столько раз мы убедились, что украинский народ сильный и несокрушимый. Настолько, что банкой консервации способен сбивать дроны или устанавливать рекорды по изготовлению окопных свечей для военных. Представьте, киевская школа изготовила более 31 тысячи окопных свечей, это достижение было даже занесено в книгу рекордов Украины! Давайте вместе с проектом Ранок у великому місті вспомним, какие еще есть интересные истории, связанные с этим символом победы – банкой! А также узнайте, как переживает полномасштабную войну украинский бизнес и как украинские защитники в перерыве между сложными боями подбадривают своим позитивом в социальных сетях!

Ранок у великому місті 2023 выпуск 90 от 30.08.2023