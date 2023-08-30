Ранок у великому місті смотреть онлайн 90 выпуск от 30.08.2023

Випуск 90 | 30.08.2023 | 2023

Вы смотрите шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 90 от 30.08.2023, в котором мы подготовили для вас интересные и полезные сюжеты об истории, кино, шоу-бизнесе, путешествиях, технологиях и многом другом. Начните свой продуктивный день вместе с нами – смотрите Ранок у великому місті 2023!

Экзамен по украинскому на улицах столицы снова протестирует знания киевлян. Проверьте себя вместе с нами! А после этого обязательно посмотрите сюжет о жизни в Южной Корее, волонтерах, которые спасали животных, рискуя собственной жизнью, и интервью с кондитером, которая объяснит, почему торты на заказ такие дорогие. Все это – в шоу Ранок у великому місті 2023 года выпуск 90 от 30.08.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 89 от 29.08.2023