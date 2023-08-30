Ранок у великому місті дивитись онлайн 90 випуск від 30.08.2023

Випуск 90 | 30.08.2023 | 2023

Ви дивитесь шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 90 від 30.08.2023, в якому ми підготували для вас цікаві та корисні сюжети про історію, кіно, шоу-бізнес, подорожі, технології та багато іншого. Розпочніть свій продуктивний день разом з нами – дивіться Ранок у великому місті 2023!

Іспит з української на вулицях столиці знову протестує знання киян. Перевірте й себе разом з нами! А після цього обов’язково подивіться сюжет про життя в Південній Кореї, волонтерів, які рятували тварин, ризикуючи власним життям, і інтерв’ю з кондитеркою, яка пояснить, чому торти на замовлення такі дорогі. Все це – в шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 90 від 30.08.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 89 від 29.08.2023