Ранок у великому місті дивитись онлайн 89 випуск від 29.08.2023

Випуск 89 | 29.08.2023 | 2023

Ранок у великому місті дивитись онлайн випуск 89 від 29.08.2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 89 від 29.08.2023 та дізнайтеся про світові вражаючі рекорди світу, життя українки на екзотичному острові та про створення найкасовішого мультфільму за всю історію українського кіно!

Журналісти проєкту Ранок у великому місті разом з Оленою-Крістіною Лебідь застерігають від можливих махінацій при купівлі дитячого візочка. Дивіться, як ведуча Аферисти в сітях виведе на чисту воду зловмисників, аби ви не попадалися у пастки та були обачними під час інтернет-купівлі за привабливими цінами.

Дізнайтеся, який світовий рекорд встановила екстремальна іспанка у печері, а також як виглядає рекордсменка з найдовшою бородою. Не пропустіть ці та інші незвичні новини світу в проєкті Ранок у великому місті 2023 випуск 89.

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