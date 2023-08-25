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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 88 випуск від 25.08.2023

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 Ранок у великому місті дивитись онлайн 88 випуск від 25.08.2023
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Випуск 88 | 25.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 88 від 25.08.2023, тут на вас чекають цікаві інтерактиви з перехожими, веселі народні новини, пізнавальна історія відомого автобренду та вражаюча біографія Вілла Феррелла.

Ви знали, що серед британців вважається ознакою заможності пересування велосипедом? Скільки коштує найдорожчий велосипед та як довго триває навколосвітня подорож, розкажуть у рубриці Предмет в історіях у проєкті Ранок у великому місті 2023.

Дізнайтеся більше про Відень та всі сфери комфортного життя в Австрії: яка мінімальна зарплата, які неочікувані послуги входять до медичного страхування від держави, а також здивуєтесь якістю водопрововідної води! Не пропустіть Ранок у великому місті 2023 випуск 88 від 25.08.2023 на сайті СТБ.

Ранок у великому місті 2023 випуск 87 від 24.08.2023

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