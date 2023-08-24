Ранок у великому місті дивитись онлайн 87 випуск від 24.08.2023

Випуск 87 | 24.08.2023 | 2023

З Днем Незалежності, українці! Вітаємо вас у святковому випуску ранкового шоу – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 87 від 24.08.2023. Телеведучі Надія Матвєєва, Сергій Лиховида й Григорій Герман почнуть цей особливий для всієї країни день разом з вами.

У 87 випуску шоу Ранок у великому місті ви дізнаєтеся про неймовірні змагання «Ігри Нескорених-2023», до яких уже готується українська збірна ветеранів. Поки наші захисники боронять Україну від ворога, їхні побратими покажуть свою міць у німецькому місті Дюссельдорфі вже у вересні. До участі в яких видах спорту готуються наші ветерани? Як проходять їхні тренування? І чому «Ігри Нескорених» важливі для України? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 87 від 24.08.2023 на сайті СТБ.

Ранок у великому місті 2023 випуск 86 від 23.08.2023