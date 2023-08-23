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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 86 випуск від 23.08.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 86 випуск від 23 серпня 2023. Дивитись онлайн 86 випуск Ранок у великому місті ефір від 23.08.2023
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Випуск 86 | 23.08.2023 | 2023

З Днем Державного прапора України! Вітаємо вас у ранковому пізнавальному шоу – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 86 від 23.08.2023. Телеведучі Сергій Лиховида, Григорій Герман і Надія Матвєєва почнуть цей святковий день разом з вами!

У новому випуску шоу Ранок у великому місті ви дізнаєтеся про захопливу спецоперацію ізраїльської розвідки Моссад, залаштунки створення кіношедевру «Розумник Вілл Гантінґ», цікаві історії про капусту й корисні поради від акушера-гінеколога. Як із допомогою капусти давні китайці побудували Великий китайський мур? Як правильно говорити «Іскра» чи «іскрА»? Чому чоловіки-зірки обирають дуже молодих обраниць у своєму особистому житті? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 86 від 23.08.2023 на сайті СТБ.

Ранок у великому місті 2023 випуск 85 від 22.08.2023

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