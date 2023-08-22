Ранок у великому місті дивитись онлайн 85 випуск від 22.08.2023

Випуск 85 | 22.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 85 від 22.08.2023, щоб дізнатися щось цікаве про світ та наповнити свій початок дня позитивними емоціями!

У 85 випуску пізнавального шоу Ранок у великому місті ми накресливо чітку лінію між світлом і темрявою, добром та злом. Спочатку ведучі розкажуть про новини з московських боліт, які просто на голову не налазять! Клептоманія, маркетинг по-російськи, ганебні крадіжки в Туреччині й вигнання московитів із Латвії – усі ці новини знову й знову доводять, яким насправді є руський мир. Чим зараз живуть росіяни? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023.

А поки росіяни жаліються на русофобію й крадуть усе, що очі бачать, наші безстрашні воїни виборюють свободу батьківщини. Українські герої встигають не лише боронити нашу землю, а й жартувати, варити варенички, мріяти й проводити екскурсії Донеччиною. Хочете побачити нові позитивні відео від наших котиків ЗСУ? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 85 від 22.08.2023 на сайті СТБ.

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