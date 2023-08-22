Ранок у великому місті смотреть онлайн 85 выпуск от 22.08.2023

Випуск 85 | 22.08.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 85 от 22.08.2023, чтобы узнать кое-что интересное о мире и наполнить свое начало дня положительными эмоциями!

В 85 выпуске познавательного шоу Ранок у великому місті мы прочертим четкую линию между светом и тьмой, добром и злом. Сначала ведущие расскажут про новости с московских болот, которые просто на голову не налазят! Клептомания, маркетинг по-российски, позорные кражи в Турции и изгнание московитов из Латвии – все эти новости вновь и вновь доказывают, каков на самом деле русский мир. Чем сейчас живут россияне? Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023.

А пока россияне жалуются на русофобию и воруют всё, что глаза видят, наши бесстрашные воины борются за свободу родины. Украинские герои успевают не только защищать нашу землю, но и шутить, варить вареники, мечтать и проводить экскурсии по Донецкой области. Хотите увидеть новые позитивные видео от наших котиков ВСУ? Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 85 от 22.08.2023 на сайте СТБ.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 84 от 18.08.2023