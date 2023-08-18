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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 84 выпуск от 18.08.2023

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Выпуск 84 | 18.08.2023 | 2023

Приветствуем в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 84 от 18.08.2023, в котором мы покажем сюжет о жительнице Кременчуга, которой удалось обустроится в Швеции, пока в стране продолжается полномасштабное вторжение. Дизайнер одежды расскажет, чему нам стоит поучиться у швейцарцев и в чем секрет счастливых жителей этой страны.

Также мы подготовили дайджест народных новостей, сюжет о зашкварах звезд и большой сюжет о легендарном кинематографисте Иване Миколайчуке. Как актеру, режиссеру и сценаристу удалось создать множество прекрасных работ, несмотря на охоту на него советской власти? Интересную, но трагическую историю выдающейся личности увидите прямо сейчас в шоу Ранок у великому місті 2023  выпуск 84 от 18.08.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 83 от 17.08.2023

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