Ранок у великому місті смотреть онлайн 83 выпуск от 17.08.2023

Выпуск 83 | 17.08.2023 | 2023

Доброе утро, Украина! Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 83 от 17.08.2023, где Юлия Зорий, Роман Мищеряков и Григорий Решетник подарят вам много незабываемых эмоций и впечатлений!

В 83 выпуске шоу Ранок у великому місті вы узнаете про борьбу украинских звезд за имущество после развода. Как разделили бывшее семейное гнездышко Надя Дорофеева и Владимир Дантес? Действительно ли Владимир Остапчук будет судиться с бывшей женой за дом? Как избежать войны между бывшими супругами? Узнайте прямо сейчас.

Проверка на верность от Елены-Кристины Лебедь, шпионские истории и жизнь украинцев в Японии – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 83 от 17.08.2023 на сайте СТБ.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 82 от 16.08.2023