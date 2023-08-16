Ранок у великому місті смотреть онлайн 82 выпуск от 16.08.2023

Выпуск 82 | 16.08.2023 | 2023

Смотрите шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 82 от 16.08.2023, в котором мы уже готовы поделиться с вами интересными сюжетами об Украине и мире. Берите в руки кофе, вкусный завтрак и начните утро продуктивно.

История создания фильма «Форрест Гамп», уже вошедшего в список культовых лент. Чем повесть, по которой снят этот фильм, отличается от сценария? Кто настоящий автор легендарной фразы о коробке шоколадных конфет? Узнаете в нашем интересном сюжете в шоу Ранок у великому місті 2023.

Также прямо сейчас вас ждет экзамен по украинскому языку, рубрика Одной ногой в Европе и мемы от детей о русне. Все это не упустите в выпуске 82 от 16.08.2023 шоу Ранок у великому місті 2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 81 от 15.08.2023