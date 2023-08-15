Ранок у великому місті смотреть онлайн 81 выпуск от 15.08.2023

Выпуск 81 | 15.08.2023 | 2023

Приветствуем в утреннем шоу Украины – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 81 от 15.08.2023. Телеведущие Юлия Зорий, Григорий Решетник и Роман Мищеряков приготовили позитивные новости и лучший юмор для вашего бодрого начала дня!

В новом выпуске шоу Ранок у великому місті мы расскажем про шпионские истории времен Второй мировой войны, покажем удивительные явления в разных уголках мира и поведаем о жизни украинцев в Лондоне и на Тайване. Также не пропустите новые замечательные видео от котиков ВСУ, которые шутят, приручают змей, работают и делятся лайфхаками в перерывах между борьбой за свободу нашей страны. Начинайте свой день вместе с нами – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 81 от 15.08.2023 на сайте СТБ.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 80 от 11.08.2023