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Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 80 выпуск от 11.08.2023

Смотрите онлайн Ранок у великому місті 80 выпуск от 11 августа 2023. Смотреть онлайн 80 выпуск Ранок у великому місті эфир от 11.08.2023
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Ранок у великому місті Выпуск 80 Ранок у великому місті смотреть онлайн 80 выпуск от 11.08.2023
Выпуск 80 | 11.08.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 80 от 11.08.2023 на сайте СТБ, чтобы начать свой день вместе с нами! Телеведущие Надежда Матвеева, Григорий Герман и Роман Мищеряков подготовили множество интересных и веселых фактов, которые вас зарядят хорошим настроением на весь день.

В 80 выпуске шоу Ранок у великому місті вы узнаете все удивительные факты про традиционную летнюю одежду – купальник. Рубрика «Предмет в историях» раскроет все тайны пляжного наряда, а также предостережёт, в каких странах его не стоит одевать. Также не пропустите шокирующие изобретения, веселые народные новости, кинорубрику и поразительные факты про жизнь композитора Владимира Ивасюка. Узнавайте, смейтесь и просыпайтесь в хорошей компании – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 80 от 11.08.2023 на сайте СТБ.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 79 от 10.08.2023

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