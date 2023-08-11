Ранок у великому місті смотреть онлайн 80 выпуск от 11.08.2023

Выпуск 80 | 11.08.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 80 от 11.08.2023 на сайте СТБ, чтобы начать свой день вместе с нами! Телеведущие Надежда Матвеева, Григорий Герман и Роман Мищеряков подготовили множество интересных и веселых фактов, которые вас зарядят хорошим настроением на весь день.

В 80 выпуске шоу Ранок у великому місті вы узнаете все удивительные факты про традиционную летнюю одежду – купальник. Рубрика «Предмет в историях» раскроет все тайны пляжного наряда, а также предостережёт, в каких странах его не стоит одевать. Также не пропустите шокирующие изобретения, веселые народные новости, кинорубрику и поразительные факты про жизнь композитора Владимира Ивасюка. Узнавайте, смейтесь и просыпайтесь в хорошей компании – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 80 от 11.08.2023 на сайте СТБ.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 79 от 10.08.2023