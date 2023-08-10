Ранок у великому місті смотреть онлайн 79 выпуск от 10.08.2023

Выпуск 79 | 10.08.2023 | 2023

Смотрите шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 79 от 10.08.2023 на сайте СТБ, в котором мы подготовили для вас полезные, интересные и смешные сюжеты об Украине и мире. Для начала поднимите себе утреннее настроение дайджестом новостей с болот – испанский стыд, который мы так любим, прямо сейчас в проекте Ранок у великому місті 2023.

Говорят, что Бали – это райский остров, и именно поэтому миллионы туристов каждый год тратят кучу денег, чтобы прожить там несколько месяцев. Украинец, путешествующий по миру и проживающий на Бали, расскажет о быте на острове, и эта информация вас шокирует. К чему должны быть готовы туристы? Смотрите в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 79 от 10.08.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 78 от 09.08.2023