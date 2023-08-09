Ранок у великому місті смотреть онлайн 78 выпуск от 09.08.2023

Выпуск 78 | 09.08.2023 | 2023

Приветствуем в познавательном утреннем шоу, которое зарядит вас позитивом на весь день! Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 78 от 09.08.2023 на сайте СТБ. Просыпайтесь в дружеской атмосфере вместе с телеведущими Григорием Германом, Надеждой Матвеевой и Романом Мещеряковым, чтобы начать свой день полезно и весело.

В 78 выпуске шоу Ранок у великому місті вы узнаете вкусные истории про лимонад, увидите борьбу Бердянска за жизнь в Украине, удивитесь успеху и упадку бренда Gucci, а также услышите полезные советы от флеболога. Присоединяйтесь к нашему доброму утру – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 78 от 09.08.2023 на сайте СТБ.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 77 от 08.08.2023