Ранок у великому місті смотреть онлайн 77 выпуск от 08.08.2023

Выпуск 77 | 08.08.2023 | 2023

Приветствуем в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 77 от 08.08.2023 на сайте СТБ. Начните свой рабочий день вместе с нашими ведущими и сюжетами, которые мы с любовью подготовили для вас. Утро не обязательно должно быть тяжелым!

Просто сейчас смотрите хронологию уникального и прекрасного явления в природе – ленинопада. Как украинцы сносили памятники тому, из-за кого погибли миллионы наших предков? Сюжет об этом, а также о смелом поступке Ольги Харлан на Чемпионате мира по фехтованию, изменившем правила большого спорта, смотрите в проекте Ранок у великому місті 2023 выпуск 77 от 08.08.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 76 от 04.08.2023