Ранок у великому місті дивитись онлайн 77 випуск від 08.08.2023

Випуск 77 | 08.08.2023 | 2023

Вітаємо в шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 77 від 08.08.2023 на сайті СТБ. Починайте свій робочий день разом з нашими ведучими та сюжетами, які ми дбайливо підготували для вас. Ранок не обов’язково має бути важким!

Просто зараз дивіться хронологію унікального та прекрасного явища в природі – ленінопаду. Як українці зносили пам’ятники тому, через кого загинули мільйони наших пращурів? Сюжет про це, а також про сміливий вчинок Ольги Харлан на Чемпіонаті світу з фехтування, який змінив правила великого спорту, дивіться в проєкті Ранок у великому місті 2023 випуск 77 від 08.08.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 76 від 04.08.2023