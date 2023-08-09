Ранок у великому місті дивитись онлайн 78 випуск від 09.08.2023

Випуск 78 | 09.08.2023 | 2023

Вітаємо в пізнавальному ранковому шоу, яке зарядить вас позитивом на весь день! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 78 від 09.08.2023 на сайті СТБ. Прокидайтеся в дружній атмосфері разом з телеведучими Григорієм Германом, Надією Матвєєвою й Романом Міщеряковим, щоб почати свій день корисно й весело.

У 78 випуску шоу Ранок у великому місті ви дізнаєтеся смачні історії про лимонад, побачите боротьбу Бердянська за життя в Україні, здивуєтесь успіху й занепаду бренду Gucci, а також почуєте корисні поради від флеболога. Приєднуйтеся до нашого доброго ранку – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 78 від 09.08.2023 на сайті СТБ.

Ранок у великому місті 2023 випуск 77 від 08.08.2023