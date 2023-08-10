Ранок у великому місті дивитись онлайн 79 випуск від 10.08.2023

Випуск 79 | 10.08.2023 | 2023

Дивіться шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 79 від 10.08.2023 на сайті СТБ, в якому ми підготували для вас корисні, цікаві та смішні сюжети про Україну та світ. Для початку підніміть собі ранковий настрій дайджестом новин з боліт – іспанський сором, який ми так любимо, просто зараз в проєкті Ранок у великому місті 2023.

Кажуть, що Балі – це райський острів, і саме тому мільйони туристів кожного року витрачають купу грошей, щоб пожити там декілька місяців. Українець, який подорожує світом і наразі проживає на Балі, розповість про побут на острові, і ця інформація вас шокує. До чого мають бути готові туристи? Дивіться в шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 79 від 10.08.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 78 від 09.08.2023