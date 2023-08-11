Ранок у великому місті дивитись онлайн 80 випуск від 11.08.2023

Випуск 80 | 11.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 80 від 11.08.2023 на сайті СТБ, щоб почати свій день разом із нами! Телеведучі Надія Матвєєва, Григорій Герман і Роман Міщеряков підготували багато цікавих і веселих фактів, які зарядять вас гарним настроєм на весь день.

У 80 випуску шоу Ранок у великому місті ви дізнаєтеся всі цікавинки про традиційний літній одяг – купальник. Рубрика «Предмет в історіях» розкриє всі таємниці пляжного вбрання, а також застереже, в яких країнах його не варто одягати. Також не пропустіть шокуючі винаходи, дотепні народні новини, кінорубрику та дивовижні факти про життя композитора Володимира Івасюка. Пізнавайте, смійтеся й прокидайтеся в гарній компанії – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 80 від 11.08.2023 на сайті СТБ.

Ранок у великому місті 2023 випуск 79 від 10.08.2023