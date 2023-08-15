Ранок у великому місті дивитись онлайн 81 випуск від 15.08.2023

Випуск 81 | 15.08.2023 | 2023

Вітаємо в ранковому шоу України – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 81 від 15.08.2023. Телеведучі Юлія Зорій, Григорій Решетнік і Роман Міщеряков приготували позитивні новини й найкращий гумор для вашого бадьорого початку дня!

У новому випуску шоу Ранок у великому місті ми розкажемо про шпигунські історії часів Другої світової війни, покажемо дивовижні явища в різних куточках світу й розповімо про життя українців у Лондоні та на Тайвані. Також не пропустіть нові чудові відео від котиків ЗСУ, які жартують, приручають змій, працюють і діляться лайфхаками в перервах між боротьбою за свободу нашої країни. Починайте свій день разом з нами– дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 81 від 15.08.2023 на сайті СТБ.

Ранок у великому місті 2023 випуск 80 від 11.08.2023