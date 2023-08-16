Ранок у великому місті дивитись онлайн 82 випуск від 16.08.2023

Випуск 82 | 16.08.2023 | 2023

Дивіться шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 82 від 16.08.2023, в якому ми вже готові поділитися з вами цікавими сюжетами про Україну та світ. Беріть до рук горня кави, смачний сніданок та розпочніть ранок продуктивно.

Історія створення фільму «Форрест Гамп», який уже увійшов до списку культових стрічок. Чим повість, по якій знято цей фільм, відрізняється від сценарію? Хто справжній автор легендарної фрази про коробку шоколадних цукерок? Дізнаєтеся в нашому цікавому сюжеті в шоу Ранок у великому місті 2023.

Також просто зараз на вас чекає іспит з української мови, рубрика Однією ногою у Європі та меми від дітей про русню. Все це не пропустіть у випуску 82 від 16.08.2023 шоу Ранок у великому місті 2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 81 від 15.08.2023