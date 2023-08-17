Ранок у великому місті дивитись онлайн 83 випуск від 17.08.2023

Випуск 83 | 17.08.2023 | 2023

Доброго ранку, Україно! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 83 від 17.08.2023, де Юлія Зорій, Роман Міщеряков і Григорій Решетнік подарують вам багато незабутніх емоцій і вражень!

У 83 випуску шоу Ранок у великому місті ви дізнаєтеся про боротьбу українських зірок за майно після розлучення. Як розділили колишнє сімейне гніздечко Надя Дорофєєва і Володимир Дантес? Чи справді Володимир Остапчук судитиметься з колишньою дружиною за будинок? Як уникнути майнової війни між колишніми коханими? Дізнайтеся просто зараз.

Перевірка на вірність від Олени-Крістіни Лебідь, шпигунські історії й життя українців в Японії – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 83 від 17.08.2023 на сайті СТБ.

Ранок у великому місті 2023 випуск 82 від 16.08.2023