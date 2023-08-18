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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 84 випуск від 18.08.2023

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Випуск 84 | 18.08.2023 | 2023

Вітаємо в шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 84 від 18.08.2023, в якому ми покажемо сюжет про жительку Кременчука, якій вдалося посісти в Швеції, поки в країні триває повномасштабне вторгнення. Дизайнерка одягу розповість, чого нам варто повчитися в швейцарців та в чому секрет щасливих жителів цієї країни.

Також ми підготували дайджест народних новин, сюжет про зашквари зірок та великий сюжет про легендарного кінематографіста Івана Миколайчука. Як акторові, режисерові та сценаристові вдалося створити безліч прекрасних робіт попри полювання на нього радянської влади? Цікаву, але трагічну історію видатної постаті побачите просто зараз у шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 84 від 18.08.2023.

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