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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 86 выпуск от 23.08.2023

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Выпуск 86 | 23.08.2023 | 2023

С Днем Государственного флага Украины! Приветствуем вас в утреннем познавательном шоу – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 86 от 23.08.2023. Телеведущие Сергей Лиховида, Надежда Матвеева и Григорий Герман начнут этот праздничный день вместе с вами!

В новом выпуске шоу Ранок у великому місті вы узнаете про удивительную спецоперацию израильской разведки Моссад, закулисье создания киношедевра «Умница Уилл Хантинг», интересные истории про капусту и полезные советы от акушера-гинеколога. Как с помощью капусты древние китайцы построили Великую китайскую стену? Как правильно говорить «Іскра» или «іскрА»? Почему мужчины-звезды выбирают слишком молодых избранниц в своей личной жизни? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 86 от 23.08.2023 на сайте СТБ.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 85 от 22.08.2023

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