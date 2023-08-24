Ранок у великому місті смотреть онлайн 87 выпуск от 24.08.2023

Выпуск 87 | 24.08.2023 | 2023

С Днем Независимости, украинцы! Приветствуем вас в праздничном выпуске утреннего шоу – смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 87 от 24.08.2023. Телеведущие Надежда Матвеева, Сергей Лиховида и Григорий Герман начнут этот особенный для всей страны день вместе с вами.

В 87 выпуске шоу Ранок у великому місті вы узнаете про невероятные соревнования «Игры Непобедимых-2023», к которым уже готовится украинская сборная ветеранов. Пока наши защитники защищают Украину от врага, их побратимы покажут свою мощь в немецком городе Дюссельдорфе уже в сентябре. К участию в каких видах спорта готовятся наши ветераны? Как проходят их тренировки? И почему «Игры Непобедимых» важны для Украины? Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 87 от 24.08.2023 на сайте СТБ.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 86 от 23.08.2023