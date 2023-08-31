Ранок у великому місті дивитись онлайн 91 випуск від 31.08.2023

Випуск 91 | 31.08.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 91 від 31.08.2023! Дитячий садок для дорослих та перегони динозаврів, чергові новини з боліт або іншими словами, «як працює карма» у новому випуску ранкового шоу!

Вже стільки разів ми переконалися, що український народ сильний та незламний. Настільки, що банкою консервації здатен збивати дрони або встановлювати рекорди з виготовлення окопних свічок для військових. Уявіть, київська школа виготовила більш 31 тисячі окопних свічок, це досягнення було навіть занесено до книги рекордів України! Давайте разом з проєктом Ранок у великому місті згадаємо, які ще є цікаві історії, пов’язані з цим символом перемоги – банкою! А також дізнайтеся, як переживає повномасштабну війну український бізнес та як українські захисники в перерві між складними боями підбадьорюють своїм позитивом у соціальних мережах!

Ранок у великому місті 2023 випуск 90 від 30.08.2023