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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 92 випуск від 01.09.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 92 випуск від 1 вересня 2023. Дивитись онлайн 92 випуск Ранок у великому місті ефір від 01.09.2023
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Випуск 92 | 01.09.2023 | 2023

У перший осінній день дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 92 від 01.09.2023. Тут на вас чекає підбірка нових цікавих українських слів, які ви могли ще не знати. А також до дня знань дізнаєтесь історію мільйонерки, яка колись була школяркою та придумала виправляти помилки білою фарбою, яку в сучасному світі називають коректором.

Не пропустіть неймовірну та корисну колаборацію Олени Пінчук та українським брендом Have A Rest для благодійної колекції жіночих рюкзаків Empower Her Power. Суть проєкту в тому, що коли жінка в цивільному житті замовляють собі рюкзак, автоматично рюкзак-двійник відправляється на фронт для військової. Ось така чудова можливість підтримати українських захисниць! Більше про ініціативу в шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 92.

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