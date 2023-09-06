Ранок у великому місті смотреть онлайн 94 выпуск от 06.09.2023

Выпуск 94 | 06.09.2023 | 2023

Шоу Ранок у великому місті выпуск 94 поделится с вами новой порцией интересных фактов и новостей. Так, в рубрике Паляниця ведущий проведет опрос и узнает правильно ли украинцы ставят ударение в слове «колія» и все ли знают, кто такой «качур». Проверьте вместе с прохожими свои знания в шоу Ранок у великому місті выпуск 94 от 06.09.2023.

Знайте недругов в лицо: кто из мировых звезд стал на неверный путь и опозорился на глазах миллионной аудитории? Смотрите, как запятнали свою репутацию в глазах украинцев ASAP Rocky и Роберт Дауни младший.

Узнайте ежедневное употребление какого продукта приравнивается к жизни возле атомной электростанции, потому что поглощается такая же радиоактивная доза! Больше об этом продукте расскажут в шоу СТБ Ранок у великому місті выпуск 94.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 93 от 05.09.2023