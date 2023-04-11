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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 9 выпуск от 11.04.2023

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Ранок у великому місті Выпуск 9 Ранок у великому місті смотреть онлайн 9 выпуск от 11.04.2023
Выпуск 9 | 11.04.2023 | 2023

С возвращением в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 9 от 11.04.2023, в котором Роман Мищеряков, Григорий Решетник и Юлия Зорий подготовили для вас множество интересных и полезных сюжетов. Начните свое утро вместе с нами, чтобы получить порцию позитива и хорошего настроения на целый день!

Андрей Щегель мог бы прославиться как успешный юморист, но избрал путь предателя. Комик покинул страну в такие трудные времена ради комфортной жизни в Европе и кажется гордится этим! В то же время, Эктор Хименес-Браво после начала полномасштабного вторжения вернулся в Украину, чтобы вместе работать на победу.

Также в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 9 от 11.04.2023 вы услышите о том, как наши беженцы живут в Японии и про многолетний конфликт между Мэрайей Кэри и Ники Минаж.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 8 от 07.04.2023

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