Ранок у великому місті смотреть онлайн 8 выпуск от 07.04.2023

Выпуск 8 | 07.04.2023 | 2023

Доброе утро, Украина! Не пропустите любимый познавательный проект – смотрите онлайн утреннее шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 8 от 07.04.2023. Григорий Герман, Надежда Матвеева и Сергей Лиховида поделятся самыми интересными новостями и подарят отличное настроение!

В 8 выпуске шоу Ранок у великому місті 2023 вы узнаете про скандалы в мире шоу-бизнеса, странные штрафы за рубежом и эпическую войну поп-див Бритни Спирс и Кристины Агилеры. Как наши живут в Великобритании? Кто из украинских звезд получил сокрушительную критику от публики? Как правильно общаться с военными? Начните свой день весело и интересно – смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 8 от 07.04.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 7 від 06.04.2023