Ранок у великому місті смотреть онлайн 7 выпуск от 06.04.2023

Выпуск 7 | 06.04.2023 | 2023

Вы смотрите шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 7 от 06.04.2023, которое помогает украинцам начинать свой день с положительной и полезной информации. В этом выпуске вас ждут интересные сюжеты об украинских и зарубежных звездах, путешествиях и кино.

Украинские актеры и музыканты были вынуждены забыть о состоятельной жизни. При отсутствии работы артистам приходится тщательно планировать свои расходы и хвататься за любую подработку. В шоу Ранок у великому місті 2023 вы узнаете, на какие суммы приходится выживать Позитиву, Тарасу Цимбалюку, Дарье Петрожицкой, Наталье Денисенко и другим.

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Ранок у великому місті 2023 випуск 6 від 05.04.2023