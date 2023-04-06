Ранок у великому місті дивитись онлайн 7 випуск від 06.04.2023

Випуск 7 | 06.04.2023 | 2023

Ви дивитесь шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 7 від 06.04.2023, який допомагає українцям розпочинати свій день з позитивної та корисної інформації. У цьому випуску на вас чекають цікаві сюжети про українських та зарубіжних зірок, подорожі та кіно.

Українські актори та музиканти були вимушені забути про заможне життя. За відсутності роботи артистам доводиться ретельно планувати свої витрати та хапатися за будь-який підробіток. У шоу Ранок у великому місті 2023 ви дізнаєтесь, на які суми доводиться виживати Позитиву, Тарасу Цимбалюку, Дарʼї Петрожицький, Наталці Денисенко та іншим.

Вмикай проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 7 від 06.04.2023, щоб почути ще більше цікавої інформації.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 6 от 05.04.2023