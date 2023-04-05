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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 6 випуск від 05.04.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 6 випуск від 5 квітня 2023. Дивитись онлайн 6 випуск Ранок у великому місті ефір від 05.04.2023
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Випуск 6 | 05.04.2023 | 2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 2023 випуск 6! Дізнайтесь новини зі світу шоу-бізнесу, цікаві факти про незвичайні відкриття та перевірте, наскільки добре ви знаєте українську мову. Не пропустіть найцікавіше, що відбувається у світі!

Хто не любить добрі розіграші? Дивіться в ранковому шоу Ранок у великому місті 2023 топ-5 розіграшів, які влаштовували одне одному знаменитості. Також ви дізнаєтесь, хто зруйнував дружбу Селени Гомес та Тейлор Свіфт.

Також не пропустіть корисну рубрику із перевіркою на знання української мови. Де правильно наголошувати в словах «металургія» та «ваги»? І що таке кози в золоті? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Ранок у великому місті 2023 випуск 6.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 5 от 04.04.2023

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