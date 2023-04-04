Ранок у великому місті дивитись онлайн 5 випуск від 04.04.2023

Випуск 5 | 04.04.2023 | 2023

Ви дивитеся Ранок у великому місті 2023 випуск 5 від 04.04.2023, в якому дізнаєтесь, що цікавого сталося у світі зірок за останній тиждень. Як пройшов візит Орландо Блума в Україну? Чому на росії заборонили Ані Лорак? Та чи правда, що Ірина Білик та Дмитро Коляденко знову разом? Відповіді почуєте в сюжеті програми Ранок у великому місті 2023.

Акторка з Запоріжжя Олеся Андрушевська розповість про свій досвід життя в Нідерландах. Як там зустрічають українських біженців? Що спільного між нідерландцями та українцями? Іа які закони неймовірно здивували Алесю? Про все це ви дізнаєтесь у проєкті Ранок у великому місті 2023 випуск 5 від 04.04.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 4 от 31.03.2023