Ранок у великому місті дивитись онлайн 4 випуск від 31.03.2023

Випуск 4 | 31.03.2023 | 2023

Улюблений гумор від котиків ЗСУ, історичні цікавинки й вражаючі історії про зірок – дивіться онлайн розважальне шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 4 від 31.03.2023. Приєднуйтеся до нас цього ранку й отримайте свій заряд позитиву та енергії на цілий день!

У 4 випуску шоу Ранок у великому місті 2023 ви дізнаєтеся дивовижні факти про наукові винаходи, технології майбутнього й підземні міста. Де знаходиться підземний Лас-Вегас? Чи знайшла фатальна красуня Моніка Белуччі справжнє кохання? І як живеться українцям у країні мігрантів? Дивіться онлайн Ранок у великому місті.

Через російську агресію багатьом українцям довелося покинути домівки, щоб врятувати власне життя. На жаль, і в Україні, і за її межами є шахраї, які обдурюють людей, що шукають житло в чужих містах. Як вберегтися від шахрайських схем? Дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 4 від 31.03.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 3 от 30.03.2023