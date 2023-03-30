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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 3 випуск від 30.03.2023

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Випуск 3 | 30.03.2023 | 2023

Розпочніть свій день разом з Романом Міщеряковим, Юлією Зорій та Григорієм Решетником у розважальному шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 3 від 30.03.2023.

Півтора мільйона іноземців вивчають українську з нуля, а вірші Лесі Українки та Тараса Шевченка декламують Катрін Деньов та Ален Делон. Зірки світового шоу-бізнесу згадують про своє українське коріння, а наші співгромадяни інтегруються в євпропейську спільноту. Як ще бренд Україна шириться світом? Дивіться в шоу Ранок у великому місті 2023.

Роман Джона Кеннеді та Мерилін Монро був красивим і трагічним одночасно. Як головна красуня планети змагалася за серце президента з дружиною Жаклін? Подробиці любовного трикутнику ви побачите в шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 3 від 30.03.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 2 от 29.03.2023

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