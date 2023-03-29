Ранок у великому місті дивитись онлайн 2 випуск від 29.03.2023

Випуск 2 | 29.03.2023 | 2023

Дивіться традиційне ранкове шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 2 від 29.03.2023, адже це саме те, що вам потрібне з ранку! Ви зарядитеся позитивним настроєм на весь день, дізнаєтесь щось нове і добре проведете час.

У цьому випуску Ранок у великому місті 2023 від 29.03.2023 ви знову дізнаєтесь, наскільки добре знаєте українську. Знаєте, що таке мжичка та громовина? Перевірте свої знання разом із нашим проєктом!

Також ви дізнаєтеся дещо нове про улюблених акторів. Як Том Круз подарував життя серії фільмів Місія нездійсненна? Чому Дастін Хоффман і Меріл Стріп не ладнають? Дізнайтеся про все це в ранковому шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 2 від 29.03.2023!

Ранок у великому місті 2023 випуск 1 від 28.03.2023