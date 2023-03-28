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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 1 випуск від 28.03.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 1 випуск від 28 березня 2023. Дивитись онлайн 1 випуск Ранок у великому місті ефір від 28.03.2023
Ранок у великому місті Випуск 1 Ранок у великому місті дивитись онлайн 1 випуск від 28.03.2023
Випуск 1 | 28.03.2023 | 2023

Доброго ранку, Україно! Вас вітає ранкове шоу Ранок у великому місті 2023. 1 випуск від 28.03.2023 допоможе вам прокинутися в цей вівторок та отримати тільки позитивні емоції, аби провести цей день у гарному гуморі. Ви готові? Ми починаємо!

У програмі Ранок у великому місті 2023 випуск 1 ви пройдете іспит на знання української мови. Наш журналіст Денис Чоловський приготував для вас кілька мовних запитань із пасткою. Знаєте, що таке дармовис? Як правильно казати: піцЕрія чи піцерІя? І що означає «шкребти лускою»? Залишайтеся з (тому звучить естебе) СТБ – підвищуйте рівень української мови разом із нами.

Що кухарі ресторанів приховують від своїх гостей? Невже в давнину вино пили замість води? І чи справді путіна судитимуть у Гаазі? Дізнайтеся більше цікавих новин просто зараз – дивіться онлайн ранкове шоу Ранок у великому місті 2023. 1 випуск від 28.03.2023 на СТБ.

Ранок у великому місті 2023 всі випуски

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