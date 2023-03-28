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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 1 выпуск от 28.03.2023

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Ранок у великому місті Выпуск 1 Ранок у великому місті смотреть онлайн 1 выпуск от 28.03.2023
Выпуск 1 | 28.03.2023 | 2023

Доброе утро, Украина! Вас приветствует утреннее шоу Ранок у великому місті 2023. 1 выпуск от 28.03.2023 поможет вам проснуться в этот вторник и получить только положительные эмоции, чтобы провести этот день в хорошем настроении. Вы готовы? Мы начинаем!

В программе Ранок у великому місті 2023 выпуск 1 вы пройдете экзамен на знание украинского языка. Наш журналист Денис Чоловский приготовил для вас несколько языковых вопросов с подвохом. Знаете, что такое дармовис? Как правильно говорить: піцЕрія чи піцерІя? И что означает «шкребти лускою»? Оставайтесь с СТБ – повышайте уровень украинского языка вместе с нами.

Что повара ресторанов скрывают от своих гостей? Неужели в древности вино пили вместо воды? И действительно ли путина будут судить в Гааге? Узнайте больше интересных новостей прямо сейчас – смотрите онлайн утреннее шоу Ранок у великому місті 2023 1 выпуск от 28.03.2023 на СТБ.

Ранок у великому місті 2023 все выпуски

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