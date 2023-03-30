Ранок у великому місті смотреть онлайн 3 выпуск от 30.03.2023

Выпуск 3 | 30.03.2023 | 2023

Начните свой день вместе с Романом Мищеряковым, Юлией Зорий и Григорием Решетником в развлекательном шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 3 от 30.03.2023.

Полтора миллиона иностранцев изучают украинский с нуля, а стихи Леси Украинки и Тараса Шевченко декламируют Катрин Денев и Ален Делон. Звезды мирового шоу-бизнеса вспоминают о своих украинских корнях, а наши сограждане интегрируются в европейское сообщество. Как еще бренд Украина распространяется по миру? Смотрите в шоу Ранок у великому місті 2023.

Роман Джона Кеннеди и Мэрилин Монро был красив и трагичен одновременно. Как главная красавица планеты боролась за сердце президента с его супругой Жаклин? Подробности любовного треугольника вы увидите в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 3 от 30.03.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 2 від 29.03.202