Ранок у великому місті смотреть онлайн 5 выпуск от 04.04.2023

Выпуск 5 | 04.04.2023 | 2023

Вы смотрите Ранок у великому місті 2023 выпуск 5 от 04.04.2023, в котором узнаете, что интересного произошло в мире звезд за последнюю неделю. Как прошел визит Орландо Блума в Украину? Почему на россии запретили Ани Лорак? Правда ли, что Ирина Билык и Дмитрий Коляденко снова вместе? Ответы услышите в сюжете программы Ранок у великому місті 2023.

Актриса из Запорожья Олеся Андрушевская расскажет о своем опыте жизни в Нидерландах. Как там встречают украинских беженцев? Что общего между нидерландцами и украинцами? И какие законы невероятно удивили Алесю? Об этом вы узнаете в проекте Ранок у великому місті 2023 выпуск 5 от 04.04.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 4 від 31.03.2023