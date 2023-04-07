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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 8 випуск від 07.04.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 8 випуск від 7 квітня 2023. Дивитись онлайн 8 випуск Ранок у великому місті ефір від 07.04.2023
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Випуск 8 | 07.04.2023 | 2023

Доброго ранку, Україно! Не пропустіть улюблений пізнавальний проєкт – дивіться онлайн ранкове шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 8 від 07.04.2023. Григорій Герман, Надія Матвєєва й Сергій Лиховида поділяться найцікавішими новинами й подарують чудовий настрій!

У 8 випуску шоу Ранок у великому місті 2023 ви дізнаєтеся про скандали у світі шоу-бізнесу, чудернацькі штрафи за кордоном й епічну війну поп-дів Брітні Спірс і Крістіни Агілери. Як наші живуть у Великій Британії? Хто з українських зірок отримав нищівну критику від публіки? Як правильно спілкуватися з військовими? Почніть свій день весело й цікаво – дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 8 від 07.04.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 7 от 06.04.2023

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