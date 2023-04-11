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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 9 випуск від 11.04.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 9 випуск від 11 квітня 2023. Дивитись онлайн 9 випуск Ранок у великому місті ефір від 11.04.2023
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Випуск 9 | 11.04.2023 | 2023

З поверненням у шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 9 від 11.04.2023, в якому Роман Міщеряков, Григорій Решетник та Юлія Зорій підготували для вас безліч цікавих та корисних сюжетів. Починайте свій ранок разом з нами, щоб отримати порцію позитиву та гарного настрою на цілий день!

Андрій Щегель міг би прославитись як успішний гуморист, але обрав шлях зрадника. Комік залишив країну в такі важкі часи заради комфортного життя в Європі і здається пишається цим! В той же час Ектор Хіменес-Браво після початку повномасштабного вторгнення повернувся в Україну, щоб разом працювати на перемогу.

Також у шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 9 від 11.04.2023 ви почуєте про те, як наші біженці живуть в Японії та про багаторічний конфлікт між Мераєю Кері та Нікі Мінаж.

Ранок у великому місті 2023 випуск 8 від 07.04.2023

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