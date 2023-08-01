Ранок у великому місті смотреть онлайн 73 выпуск от 01.08.2023

Выпуск 73 | 01.08.2023 | 2023

В шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 73 от 01.08.2023 вы узнаете много интересного об Украине и мире. Прямо сейчас мы подготовили дайджест новостей с болот и подборку смешных видео от наших котиков ВСУ.

В прошлом году украинский язык стал одним из самых изучаемых в мире. Причем овладевать соловьиной стали не только обрусевшие украинцы, но и иностранцы. Зарубежные звезды с украинскими корнями продемонстрировали, что помнят язык предков, а этнические украинцы показали свою искреннюю заинтересованность. Так, историк Тимоти Снайдер уже не плохо говорит по-украински, так же, как и Миша Коллинз. Сюжет о том, как соловьиная распространяется по миру, смотрите в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 73 от 01.08.2023.

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