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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 73 випуск від 01.08.2023

Дивіться онлайн Ранок у великому місті 73 випуск від 1 серпня 2023. Дивитись онлайн 73 випуск Ранок у великому місті ефір від 01.08.2023
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Выпуск 73 | 01.08.2023 | 2023

У шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 73 від 01.08.2023 ви дізнаєтеся багато цікавого про Україну та світ. Просто зараз ми підготували дайджест новин з боліт та добірку смішних відео від наших котиків ЗСУ.

Минулого року українська мова стала однією з найбільш вивчаємих у світі. Причому опановувати солов’їну стали не тільки зросійщені українці, а й іноземці. Закордонні зірки з українським корінням продемонстрували, що пам’ятають мову предків, а етнічні українці показали свою щиру зацікавленість. Так, історик Тімоті Снайдер вже не погано говорить українською, так само, як і Міша Коллінз. Сюжет про те, як солов’їна шириться світом, дивіться в шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 73 від 01.08.2023.

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