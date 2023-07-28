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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 72 випуск від 28.07.2023

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Випуск 72 | 28.07.2023 | 2023

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2023 випуск 72 від 28.07.2023, з яким так приємно починати ваш день. Просто зараз сюжет про найскромніших зірок шоу-бізнесу, яких не зіпсували статки. А також побачите історію українських переселенців в Хорватії. Як живуть, де працюють та як вчать мову наші в Загребі? Дивіться в шоу Ранок у великому місті 2023.

Лялька Барбі переживає свою чергову хвилю популярності. Ми підготували для вас сюжет, в якому розповімо, як зʼявилася легендарна іграшка та її хлопець. А також побачите серію Барбі-українок – від історичних постатей до сучасних зірок. Про це та не тільки – в шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 72 від 28.07.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 71 від 27.07.2023

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