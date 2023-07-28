Ранок у великому місті смотреть онлайн 72 выпуск от 28.07.2023

Выпуск 72 | 28.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 72 от 28.07.2023, с которым так приятно начинать ваш день. Просто сейчас сюжет о самых скромных звездах шоу-бизнеса, которых не испортило состояние. Также увидите историю украинских переселенцев в Хорватии. Как живут, где работают и как учат наши язык в Загребе? Смотрите в шоу Ранок у великому місті 2023 года.

Кукла Барби переживает свою очередную волну популярности. Мы подготовили для вас сюжет, в котором расскажем, как появилась легендарная игрушка и ее юноша. А также увидите серию Барби-украинок – от исторических фигур до современных звезд. Об этом и не только – в шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 72 от 28.07.2023.

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