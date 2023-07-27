Ранок у великому місті смотреть онлайн 71 выпуск от 27.07.2023

Выпуск 71 | 27.07.2023 | 2023

Смотрите онлайн проект Ранок у великому місті 2023 выпуск 71 от 27.07.2023 вместе с Надеждой Матвеевой, Сергеем Лиховидой и Григорием Германом. Начинайте свой летний день полезно, приятно и в хорошем настроении!

В 71 выпуске шоу Ранок у великому місті вы выучите новую скороговорку с Денисом Чоловским, узнаете про сказочную и трагическую жизнь легендарного певца Prince, а также увидите поразительные виды ирландского Дублина и роскошь богатейшей страны мира Катар. Что карты таро говорят о неудачном бунте Пригожина? Где археологи обнаружили прототип рюкзака? И какими интересными новостями про шоу-бизнес поделились украинские селебрити во время премьеры фильма «Оппенгеймер»? Смотрите онлайн шоу Ранок у великому місті 2023 выпуск 71 от 27.07.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 70 от 26.07.2023